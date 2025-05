Il turista italiano torturato a New York: «Legato mani e piedi e minacciato con una motosega»

A rapirlo un trader che si occupa di criptovalute. Forse i due erano soci. Le Polaroid con la pistola puntata alla testa, il filo elettrico e i piedi nella bacinella

riuscito a scappare e a denunciare tutto alla polizia. Il turista italiano era arrivato negli Usa il 6 maggio. Aveva preso in affitto una casa insieme a un trader che si occupa di criptovalute. L’abitazione si trova al numero 38 di Prince Street, a SoHo. John Woeltz, 37 anni, è stato invece arrestato a Lower Manhattan. Gli agenti l’hanno portato via mentre era in accappatoio e senza scarpe.

Le Polaroid

A quanto pare i due erano in affari insieme proprio nelle criptovalute. L’italiano è stato sequestrato e torturato per due settimane. Poi, ieri 23 maggio è riuscito a scappare. Ha dato l’allarme a un poliziotto addetto al traffico. Quindi è arrivata l’irruzione nell’abitazione. Dove la polizia ha trovato una serie di scatti realizzati con una Polaroid. Ritraevano l’italiano legato mani e piedi e imbavagliato. Nell’abitazione sono state trovate anche una pistola e una serie di oggetti utilizzati per la tortura. Woeltz viene dal Kentucky e l’appartamento in affitto costava tra i 30 e i 40 mila dollari al mese. La vittima, 28 anni, aveva ferite sul corpo e sanguinava.

La pistola puntata

Uno degli scatti lo ritraeva con una pistola puntata alla testa. Il turista è stato legato con del filo elettrico. I piedi erano immersi in una bacinella d’acqua. Ha sniffato cocaina sotto costrizione. Ha ricevuto colpi con il calcio della pistola ed è stato minacciato di mutilazione con una motosega. A parlare della vicenda la rivista People, il Daily News e fonti della polizia.