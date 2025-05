Blackout in Costa Azzurra, salta l’elettricità nel giorno della finale del Festival di Cannes. La polizia: «Atto doloso, a fuoco una cabina» – Il video

160mila edifici restano senza corrente. Il Festival: «Film sospesi, ma la cerimonia di chiusura si svolgerà». Indagini in corso sulla possibile matrice

Una vasta interruzione di corrente elettrica ha colpito a partire dalle 10 di questa mattina la regione francese delle Alpi Marittime, in particolare nella zona occidentale. Si tratta dell’area della Costa Azzurra in cui si trova anche Cannes, dove è in corso la 78esima edizione del Festival del cinema di cui proprio questa sera è in programma la serata finale. Alle ore 12, secondo quanto riporta la prefettura regionale, 160mila edifici risultavano a corto di energia elettrica. I servizi relativi «lavorano al momento a ristabilire la situazione», aggiungono le autorità. Contattata da France 3, la gendarmeria delle Alpi Francesi sostiene che il disservizio sarebbe conseguenza di un atto doloso: ci sarebbe stato un incendio di una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron (Var). Esperti tecnici di polizia criminale sono sul posto e stanno indagando su quanto successo.

L’impatto sul Festival di Cannes

Il Palais du festival dove si svolge il Festival del cinema iconico ha un generatore elettrico autonomo al momento funzionante, dunque la cerimonia per la Palma d’oro viene al momento confermata. «Un’interruzione di corrente ha colpito attualmente la città di Cannes e i suoi dintorni. Fino ad ora, la causa del guasto non è stata ancora identificata e sforzi per risolvere il problema sono in corso», ha fatto sapere in un comunicato l’organizzazione. «Il Palais des Festivals – continua la nota – è passato a un’alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali. Tuttavia, le proiezioni al Cineum sono state temporaneamente sospese e riprenderanno non appena la corrente sarà ripristinata».