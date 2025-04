Blackout in Spagna, il giornalista becca l’attore Viggo Mortensen a Sants: «La gente è stata molto paziente» – Il video

La star che interpreta Aragorn ne Il Signore degli Anelli si trovava in terra catalana, in attesa di un treno per Madrid

C’erano tutti, scolaresche nel panico, turisti disorientati e perfino lui. Aragorn de Il Signore degli Anelli ovvero l’attore Viggo Mortensen, bloccato a causa del blackout iberico nella stazione barcellonese di Sants, mentre attendeva di prendere un’alta velocità per raggiungere alcuni amici a Madrid. La star del cinema, con tanto di maglia pro Ucraina, viene intercettata da un inviato della testata Ara, giornale che tra l’altro ha sotto il braccio. E spiega fluentemente in spagnolo cosa sta vivendo.

«La gente è stata abbastanza paziente», ha dichiarato l’attore. «Ieri ho cercato di partire e oggi devo partire, come molte persone», racconta la star, intercettata martedì 29, in stazione. Sereno, afferma che i ritardi «sono la cosa più normale, dopo quello che è successo». Anche se, a onor del vero, si è detto rammaricato per la scarsità di informazioni date nelle ultime ore. L’intervista sta diventando virale sui social.