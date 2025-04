Spagna e Portogallo, energia ristabilita. Mistero sulle cause del blackout: «Nessun fenomeno meteo atipico, escluso il cyberattacco»

Riprendono del tutto trasporti e servizi telefonici. Nuova riunione di emergenza presieduta da re Felipe. Sanchez: «Grazie ai cittadini per la risposta»

«Dopo una notte intensa, si è riuscito a ristabilire il 99,95% della domanda di energia». Ad annunciarlo è il premier spagnolo, Pedro Sánchez, all’indomani del gigantesco blackout che ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. In un messaggio pubblicato sui social, il primo ministro di Madrid ha assicurato che «il 100% delle sottostazioni della rete di trasporti è stato ripristinato» e ha ringraziato i cittadini «per essere stati di nuovo esempio di responsabilità e civismo», nonostante i numerosi disagi. Alle 9 di questa mattina, Sánchez ha preso parte a una seconda riunione straordinaria del Consiglio nazionale della sicurezza, presieduto dal re Felipe V, per analizzare le cause e le conseguenze del blackout.

Scartate le piste di attacco cyber e fenomeno meteo atipico

E a proposito delle possibile cause, sembra perdere quota una delle ipotesi avanzate ieri dalla Rete elettrica portoghese, che aveva parlato di un fenomeno atmosferico molto atipico come possibile origine dei disagi. «Durante la giornata del 28 aprile non è stato rilevato in Spagna alcun fenomeno meteorologico o atmosferico anomalo, nemmeno variazioni brusche delle temperature nella nostra rete di stazioni meteorologiche», ha chiarito oggi l’Agenzia spagnola statale di meteorologia (Amet) in un messaggio pubblicato sui canali social. Ancora non è chiaro cosa abbia causato il maxi-blackout della penisola iberica. La Rete elettrica spagnola, dopo aver analizzato i dati finora disponibili, ha escluso in via preliminare anche la possibilità di un «incidente di sicurezza informatica».

Riprende anche il servizio telefonico

Vodafone Spagna ha informato di aver recuperato il 95% del traffico sui cellulari, mentre OasOrange – l’altro grosso operatore telefonico spagnolo – ha ristabilito il 90% del servizio e prevede di recuperare a breve il 100%. Nel caso della compagnia Telefonica, è stato attivato ieri il comitato di crisi per situazioni di emergenza per mantenere i servizi operativi e dare priorità a quelli essenziali. Anche in questo caso, la compagnia prevede la totale normalizzazione nella giornata di oggi.

Possibili disagi negli aeroporti

Tutti gli aeroporti spagnoli sono tornati operativi, con l’elettricità che è stata ripristinata al 99%, ma i gestori degli scali consigliano ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo e consultare la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. A causa del blackout, il traffico aereo ha subìto ieri alcuni ritardi, con 300 voli – su un totale di 6mila – che sono stati cancellati 6.000 previsti in tutta la Spagna. Gli aeroporti sono riusciti a rimanere operativi grazie ai sistemi elettrici di emergenza.

Foto copertina: EPA/Juan Carlos Hidalgo | La stazione Atocha, a Madrid, il giorno dopo il blackout