Blackout in Spagna, l’ironia sulla mucca che aveva lasciato senza Internet migliaia di persone – Il video

Durante il pascolo, una mucca ha provocato il blackout della connessione internet per quasi 3.000 abitanti in diversi comuni dei Paesi Baschi

In queste ore, i media spagnoli riportano numerose notizie sul grande apagón, il blackout che ha lasciato senza elettricità gran parte della Spagna, del Portogallo e del sud della Francia. C’è ancora molta cautela nel ricostruire le cause, senza sbilanciarsi tra l’ipotesi di un attacco informatico e quella di un problema tecnico. Durante la diretta di Cadena SER, una delle emittenti radiofoniche più seguite del Paese, si è parlato a lungo del blackout italiano del 2003, causato da un “banale” problema tecnico in Svizzera, trascinando poi gli ascoltatori verso una narrazione più fantasiosa: quella di una mucca colpevole di aver morso un cavo, provocando una grande interruzione di corrente. La battuta non è casuale, ma richiama alla memoria una storia vera accaduta di recente in Spagna: una mucca ha effettivamente causato un importante disservizio, dimostrando quanto a volte eventi all’apparenza insignificanti possano mettere in crisi interi sistemi.

Durante il pascolo, una mucca ha provocato il blackout della connessione internet per quasi 3.000 abitanti in diversi comuni dei Paesi Baschi. La vicenda, riportata da vari media, tra cui Antena 3 Noticias, racconta come l’animale si sia impigliato nei cavi della fibra ottica. Pur trattandosi di un evento raro, l’episodio ha evidenziato la necessità di un’infrastruttura solida e resiliente, che non possa essere compromessa da un semplice incidente, da una svista o da eventi naturali.