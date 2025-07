Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro: un 17enne scava una buca e muore sepolto sotto la sabbia

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo stava giocando insieme ai fratellini. Indagano i carabinieri

Scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia. È accaduto a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dove la vittima è un ragazzo di 17 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in spiaggia e stava giocando insieme ai fratellini, mentre il padre riposava sotto l’ombrellone. Insieme ai più piccoli, avrebbe scavato una buca profonda circa un metro e mezzo, ma i fratelli si sarebbero poi allontanati lasciandolo da solo.

Il ritrovamento del corpo

Quando il padre si è accorto della scomparsa del ragazzo, sono scattate subito le ricerche. I fratelli hanno indicato il punto dove si erano messi a giocare ed è proprio lì che, dopo aver scavato sotto la sabbia, i bagnanti hanno trovato il corpo ormai senza vita del 17enne. Sul posto sono arrivati vigili e carabinieri, così come un’eliambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini dei carabinieri

La famiglia, proveniente da Roma, si trovava in un tratto di spiaggia libera di fronte al Camping California a Montalto Marina. Non è chiaro se sulla spiaggia fosse presenta l’assistenza bagnanti. I carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.