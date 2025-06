Si tuffano col mare grosso, poi il panico: bloccati su un scoglio a largo di Bari. L’allarme degli amici: come li hanno salvati – Il video

Nonostante le condizioni del mare già critiche per il maestrale, i due si sono avventurati a nuoto per diversi metri al largo. Finché non sono più riusciti a tornare indietro

È dovuta intervenire la Guardia costiera per salvare due ragazzi di 17 e 19 anni, rimasti intrappolati su un scoglio davanti a una spiaggia di Torre a Mare, quartiere a Sud di Bari. Circondati dal mare grosso per il forte maestrale, i due sono rimasti aggrappati allo scoglio, bloccati dalla paura. La vicenda è avvenuta lo scorso sabato. Nelle immagini diffuse dalla Guardia costiera, si vedono i ragazzi bloccati sullo scoglio in balia alle onde e in seguito l’intervento del rescue swimmer, soccorritore marittimo specializzato, che con l’ausilio di un salvagente li trae in salvo uno alla volta.

L’intervento dei militari della Guardia Costiera

A dare l’allarme sono stati gli amici dei due ragazzi, che erano rimasti a riva. Sul posto sono arrivati i militari della Guardia costiera con il battello B180 e la motovedetta Cp 844, con a bordo un Rescue Swimmer. Riportati a riva, i due sono stati presi in cura dagli operatori del 118. Entrambi in stato di shock e con un principio di ipotermia.