Capri, l’inchino della nave da crociera ai Faraglioni: La protesta: «Troppo vicina, rischi per l’ambiente»

Non è passato inosservato “l’inchino” di ieri – domenica 4 maggio – della nave da crociera Silver Ray, battente bandiera delle Bahamas, non distante dai Faraglioni di Capri. L’imbarcazione di lusso, 244 metri di lunghezza, sarebbe passata a meno di 500 metri dal simbolo dell’isola azzurra, violando le disposizioni del Codice della Navigazione e quelle contenute nell’ordinanza della Direzione marittima campana. Una rotta, immortalata dagli smartphone, che ha scatenato l’ira degli ambientalisti. «Passaggi così ravvicinati configurano una pressione antropica che stride con la conservazione e la sostenibilità delle nostre coste, dove in questi giorni è stato avvistato peraltro un esemplare di foca monaca, che dobbiamo proteggere. – denuncia Nabil Pulita, responsabile del circolo caprese di Legambiente – È una pratica, quella degli inchini delle super navi ai Faraglioni, che non ci piace e che rimanda direttamente a quanto avviene nel Canal Grande a Venezia».

Le violazioni

Il caso è stato segnalato alla Guardia costiera di Capri che, al comando del tenente di vascello Francesco Potenzieri, ha effettuato le prime verifiche in attesa di un più puntuale esame dei tracciati. La scorsa estate proprio i Faraglioni – scrive il Mattino – sono stati al centro di numerose polemiche a causa delle continue violazioni e, soprattutto, per i continui passaggi delle imbarcazioni sotto l’arco del Faraglione Grande. Anche per questo gli scogli di Capri meritano una sorveglianza assidua giustamente invocata anche dagli ambientalisti.

Foto copertina: Brett Critchley / Dreamstime