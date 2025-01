Marina di Massa, nave cargo si schianta contro il pontile: si teme disastro ambientale – I video

La Guang Rong, con bandiera cipriota, si è incagliata nella tarda serata di martedì. Al momento, a causa del mare mosso, è impossibile stabilire se vi sia stato versamento del carburante

La nave Guang Rong, cargo di oltre cento metri battente bandiera cipriota, si è incagliata vicino alla costa di Marina di Massa, in Toscana, nella serata di martedì 28 gennaio. Le correnti, i forti venti e il maltempo, che ha colpito la regione nelle ultime ore, hanno spinto la nave contro il pontile della città in provincia di Massa Carrara. I 13 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera. Ma il principale timore ora è che lo squarcio nello scafo della nave abbia provocato un versamento del carburante e della merce in acqua. Causando un disastro ambientale. «Stanotte si sentiva un forte odore di gasolio», ha detto il sindaco di Massa Francesco Persiani.

Le paure di un versamento

Al momento non c’è alcuna certezza che la nafta presente nel serbatoio della Guang Rong sia finita in mare. Ci si affida soltanto al naso dei presenti e si attende che le condizioni del mare migliorino per «verificare la profondità dello squarcio» e poter utilizzare le barriere per contenere agenti inquinanti, ha continuato il primo cittadino. La Capitaneria di porto, insieme alla prefettura, starebbe studiando un eventuale piano di intervento per contenere eventuali versamenti. Notizie positive invece riguardo al carico di tout venant- Meno pericolo di altro pietrame essendo «materiale di cava inerte e che pare sostanzialmente sia ancora sulla nave».

I danni al pontile

C’è poi il tema del pontile e della conta dei danni. «La rotonda del pontile è venuta giù completamente», ha spiegato il sindaco. «Riteniamo he anche diversi piloni lungo la parte iniziale siano stati danneggiati. Stanotte ho camminato sul pontile, sembrava di trovarsi nel mezzo di un terremoto, si percepiva tanta instabilità». Fare la stima ora è impossibile, ma la cifra sembra ingente. A questo si aggiunge il fatto che la rotonda era in ristrutturazione: «Era il simbolo della nostra città, ma la rifaremo ancora più bella».