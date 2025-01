Uccisero una capretta a calci durante una festa ad Anagni, a processo otto minorenni

Il Tribunale romano deciderà il prossimo 24 marzo sull'accusa di di concorso nell'uccisione di animali. I fatti risalgono all'agosto 2023

Si deciderà il prossimo 24 marzo il destino degli otto ragazzi dal Tribunale per i minorenni di Roma per aver preso a calci e ucciso una capretta in un agriturismo di Anagni. In quella data è stata fissata un’udienza in cui compariranno gli indagati, con l’accusa di concorso nell’uccisione di animali, a seguito delle denunce di Enpa (Ente nazionale protezione animali) e altre associazioni.

L’aggressione e i dubbi della procura

Il 27 agosto 2023 gli otto minorenni stanno partecipando alla festa di compleanno di un’amica in un agriturismo vicino ad Anagni. Qui, ripresi dai cellulari dei presenti, prendono a calci violentemente l’animale inerme. Due video fanno il giro dei social e diventano virali, scatenando una bufera e attivando la macchina della giustizia. La procura ha però escluso il reato di maltrattamento di animali, ritenendo che la capretta – che nei video mostrava apparenti segni di decomposizione – fosse già morta prima di essere aggredita dal gruppo di ragazzini. Questa stessa posizione è stata mantenuta dai legali degli indagati durante gli interrogatori.

Le richieste di Enpa: «Programma di recupero per i minori»

Anche per Enpa la documentazione video non prova la diretta connessione tra le violenze sull’animale e la sua morte, ma la condotta dei ragazzi è comunque giudicata «riprovevole e insensibile». E per questo, l’Ente ha suggerito «l’attuazione di un programma strutturato per il recupero dei minori», in cui questi possano essere sensibilizzati «sulla gravità del loro gesto», prevenendo futuri episodi di violenza verso gli animali.