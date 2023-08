Anagni, uccidono a calci una capretta dopo la festa dei 18 anni

I carabinieri della compagnia di Anagni stanno esaminando le immagini diffuse in mattinata dall’edizione di Frosinone del quotidiano Il Messaggero, nelle quali si vede un gruppo di diciottenni al termine di un compleanno uccidere a calci sulla testa una delle caprette che si trovava nell’agriturismo dove si trovavano per festeggiare.

In un video lanciano l’animale da una finestra, nell’altro lo colpiscono a calci fino alla morte

Nelle immagini di un primo video, diffuse sui social, si vedono infatti dei ragazzi che, tra risate, parolacce e sghignazzi, prendono una carriola e la utilizzano per trasportare davanti ad una finestra una capretta indifesa. L’animale viene poi gettato dalla finestra e fa un volo di qualche metro, rovinando a terra. Nel secondo video uno dei giovani prende la rincorsa per colpire a calci sulla testa l’animale tramortendolo, ripetendo la scena fino ad ucciderlo. L’episodio è accaduto domenica sera in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi. Il proprietario della struttura ha denunciato l’episodio ai carabinieri che ora procedono per il reato di “omessa custodia o malgoverno di animale”. I giovani però rischiano un reato del codice penale: l’articolo numero 544, maltrattamenti di animali.

(foto di repertorio, Virginia Long su Unsplash)

