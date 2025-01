«Avete fatto scappare il mio gattino, ora do fuoco alla casa»

Un cittadino romano ha appiccato un incendio in casa della compagna dopo una lite con i nipoti

«Per colpa vostra il mio gattino non avrà più una casa. Ora non potrete averla nemmeno voi». Un cittadino romeno ieri ha tentato di dare fuoco all’appartamento della compagna in via Monte Senario. Sette le persone rimaste intossicate per inalazione da fumo, due delle quali sono stata trasportate, in codice giallo, al Policlinico Umberto I. Il Messaggero spiega che l’intera struttura è stata evacuata. L’uomo che ha dato fuoco alla casa della compagna è stato arrestato a un paio di chilometri dall’incendio. Aveva avvertito il 112 e poi voleva costituirsi.

La vendetta

Secondo quanto raccontano dall’uomo agli agenti, i nipoti della compagna avrebbero fatto scappare di casa – per motivi ancora non chiari – il suo gatto. E così lui ha deciso di vendicarsi. «Ho visto questo fumo nerissimo uscire dalle finestre, ho temuto che potesse esplodere qualcosa», racconta una residente del quartiere al quotidiano. «Per fortuna sono arrivati i vigili, altrimenti poteva scapparci il morto. Lì ci abita gente che non riesce a camminare, figuriamoci a scappare via», osserva un altro abitante.