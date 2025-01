Incendi Los Angeles, il “mistero” delle case distrutte vicino agli alberi intatti

Gli alberi bruciano, ma non si considera l'acqua contenuta e quanto bruciano le case più "secche"

Diverse condivisioni Facebook alludono a un complotto volto a inscenare gli incendi in California che stanno interessando in particolare l’area di Los Angeles. Dalle immagini mostrate sembra infatti che le fiamme interessino esclusivamente edifici o automobili, lasciando intatti gli alberi, come vediamo anche in questa immagine. Si tratta di un fenomeno che fu oggetto di narrazioni simili durante gli incendi che devastarono le Hawaii nel 2023. All’epoca si parlava di fantomatiche «armi ad alta densità energetica» che fonderebbero le automobili. Vediamo di cosa si tratta realmente.

Diverse condivisioni alludono a un complotto volto a inscenare gli incendi in California nell’area di Los Angeles.

Risulta misterioso il fatto che ci siano immagini dove si vedono edifici distrutti mentre gli alberi nelle vicinanze appaiono intatti.

Gli incendi sono fenomeni complessi che coinvolgono in maniera eterogenea diversi fattori, come la la quantità di acqua trattenuta dagli alberi e la diffusione non omogenea delle fiamme.

Analisi

Le condivisioni sugli incendi in California che interesserebbero esclusivamente edifici e automobili, mentre risparmierebbero gli alberi sono accompagnate da didascalie come la seguente:

Los Angeles, bruciato tutto, si è sciolto anche il ferro…, ma gli alberi sono tutti li…

Il “mistero” degli incendi in California che risparmierebbero gli alberi

Del caso si è già occupato il collega Kevin Maimann in un recente articolo per la CBC, avvalendosi della consulenza di Miranda Hart, professoressa di biologia e biotecnologia presso l’Okanagan Institute for Biodiversity, Resilience and Ecosystems Services dell’Università della British Columbia.

La verità è che gli alberi bruciano eccome, ed è innegabile che questo sia successo anche durante gli incendi di Los Angeles. Tuttavia, questi possono essere pieni di acqua, cosa che li rende più difficili da bruciare rispetto alle case, che invece sono “secche”. Hart spiega alla CBD che il fuoco «può semplicemente aggirare» un albero se c’è abbastanza combustibile su entrambi i lati.

Le braci ardenti possono incendiare più punti in una vasta area, creando l’impressione di centinaia di singoli incendi domestici. Questo fenomeno può far sembrare che gli alberi siano rimasti misteriosamente in piedi in mezzo alla distruzione. Così è solo questione di fare cherry picking commentando esclusivamente le immagini dove si vedono alberi apparentemente intatti.

Gli incendi sono fenomeni complessi e la loro propagazione dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di vegetazione, le condizioni meteorologiche e la vicinanza ai combustibili. Il cambiamento climatico e lo sviluppo edilizio in zone soggette a incendi aumentano il rischio, rendendo difficile prevenire distruzioni simili in futuro. Tutte queste spiegazioni sono corroborate anche dall’analisi dei colleghi di Reuters, che si sono ugualmente avvalsi della consultazione di diversi esperti.

Conclusioni

Per spiegare come mai gli incendi in California in alcuni casi possano interessare maggiormente gli edifici -lasciando apparentemente intatti gli alberi nelle vicinanze -, non è necessario ipotizzare chissà quali complotti. Agli occhi degli esperti non emerge nulla che non possa già spiegarsi con le leggi fisiche.

