Questo video non riprende i responsabili degli incendi di Los Angeles

Circola un video dove degli uomini a bordo di un mezzo lanciano delle piccole fiamme in un bosco. Secondo gli utenti, questi sarebbero i responsabili degli incendi a Los Angeles. La scena non è nuova, già in passato avevamo trattato episodi simili dove vedevamo elicotteri o droni lanciafiamme accusati di aver causato enormi incendi distruttivi negli Stati Uniti o in altri Paesi del mondo. La realtà è un’altra.

Per chi ha fretta

Il video non può far riferimento agli incendi a Los Angeles, in quanto circola almeno da inizio 2024.

Il video è stato registrato in Alabama da una società che si occupa di incendi controllati.

La tecnica è nota e serve per generare piccoli incendi controllati al fine di fermare l’avanzata di quelli più grandi e distruttivi.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione: «Incendio Los Angeles. Le cause dell’incendio sono incerte, sicuro?».

Non può essere stato ripreso a Los Angeles

Il video non può riguardare i recenti incendi a Los Angeles. Il video venne pubblicato il 3 marzo 2024 dalla pagina Facebook della CFM Fire Managers, società dell’Alabama (USA) specializzata nel controllo degli incendi. In questo caso, il video riguarda il contenimento di un incendio avvenuto nel febbraio 2024 nella contea di Baldwin.

Si tratta di un’operazione utile a scongiurare l’avanzata di un incendio più grande. Già in passato avevamo trattato episodi simili, legati a video di elicotteri che lanciavano dall’alto delle piccole fiamme (qui, qui e qui) o piccoli droni lanciafuoco (qui).

Conclusioni

Il video non riprende gli autori degli incendi a Los Angeles. La clip risale allo scorso 2024 ed è stato registrato in Alabama da una società che, attraverso questa nota tecnica, aveva il compito di arginare un incendio più grande attraverso la formazione di incendi più piccoli e controllati.

