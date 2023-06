No! Gli incendi in Canada non sono stati appiccati apposta da “elicotteri lanciafiamme”

Secondo diverse condivisioni Facebook originate da account americani, il video di un elicottero che lancia fiamme sulle cime degli alberi in Canada mostrerebbe che gli incendi nel Paese sarebbero una messa in scena. Non è la prima volta che le immagini di elicotteri di questo tipo vengono usate per sostenere bufale simili, pensiamo per esempio a quelli che hanno operato durante gli incendi nella Foresta amazzonica nel 2019; anche in quel caso sono emerse narrazioni infondate su un presunto complotto volto a creare scientemente gli incendi. La spiegazione come vedremo è molto simile anche questa volta.

L’elicottero in oggetto sta eseguendo una tecnica nota come «fuoco prescritto».

Si tratta di generare piccoli incendi controllati allo scopo di contenere o prevenire gli incendi distruttivi.

Queste tecniche vengono effettuate in America da appositi elicotteri denominati Helitorch.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condiviso il video complottista:

Nel video originale da cui è tratta la clip in oggetto, vediamo i vigili del fuoco impegnati in un incendio controllato, denominato «fuoco prescritto», avvenuto lo scorso fine settimana nella zona di Donnie Creek nel nord-est della British Columbia.

Questa accensione è stata effettuata con l’obiettivo di contenere il fuoco, rimuovendo il combustibile anziché propagarlo. La totale ignoranza del contesto ha fatto sì che gli utenti di vari Social abbiano distorto la clip dell’elicottero, facendo circolare la narrazione complottista degli incendi creati ad arte per danneggiare i boschi.

In America gli elicotteri preposti a questa tecnica si chiamano «Helitorch», vengono dotati di appositi «drip torch», dei serbatoi di carburante collegati a un apposito beccuccio da cui partono le fiammate.

Conclusioni

Non abbiamo prove dell’esistenza di complotti volti a provocare incendi ai danni delle aree boschive. Esistono invece tecniche come il «fuoco prescritto», note ai vigili del fuoco di tutto il mondo. Provocare piccoli incendi controllati infatti, può prevenire quelli più grandi e distruttivi, o contenere quelli già in atto, eliminando le parti infiammabili della vegetazione. Del caso si sono occupati anche i colleghi di Associated Press e Reuters.

