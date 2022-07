No! Gli incendi boschivi non vengono appiccati da “elicotteri sputa fuoco”

Circola un video dove viene ripreso un elicottero mentre “spruzza” del materiale infuocato. Secondo chi diffonde la clip, si tratterebbe di un velivolo utilizzato in Spagna per appiccare appositamente gli incendi, confermando che ci troviamo di fronte a una enorme messinscena per discutere sul tema del cambiamento climatico. In realtà, quell’elicottero non sta compiendo alcuna operazione “segreta” e non è uno strumento dei “poteri forti” per scatenare “finte emergenze” per prendere per in giro la popolazione. Si tratta di una tecnica conosciuta in tutto il mondo e serve, al contrario di quanto raccontato sui social, a fermare gli incendi.

Ecco un esempio di un video di questi elicotteri che circola con il seguente testo:

Spagna: un elicottero appicca gli incendi. Lo capita che ci prendono per il culo?

Tra le condivisioni, l’utente Giorgio afferma:

Beccato in Spagna l’elicottero che appicca gli incendi! Vi chiederete questo: perché i parassiti ci fanno questo? Sveglia!

In alcuni post viene presentata un’associazione con il cambiamento climatico:

Amici, È richiesta un’azione speciale da parte di tutti. Invitiamo altre persone come noi su questo canale e condividiamo questi contenuti con coloro che sono pronti a risvegliarsi: Elicottero usato per alimentare l’ incendio anziché spegnerlo. Lo diciamo da 20 anni, non è complottismo. È agenda programmata per allarmare con il Riscaldamento Globale e ottenere il consenso per implementare un REGIME TOTALITARIO. ENGLISH Friends, Special action is required from everyone. Please invite other people like us to join this channel and share this content with those who are ready to awaken: Helicopter used to fuel the fire rather than put it out. We have been saying this for 20 years, it is not conspiracy. It is agenda programmed to alarm with Global Warming and obtain consensus to implement a TOTALITARY REGIME. Join @WeSovereign Newsletter Platform Facebook Twitter Instagram

Non riguarda la Spagna

Il video è una vecchia conoscenza di Open Fact-checking (ne parliamo qui). Non è stato realizzato in Spagna, ma in Canada. La clip, girata durante l’incendio di Baezaeko, venne diffusa per la prima volta nel 2018 dall’azienda canadese Arduini Helicopters. Le stesse immagini vennero associate erroneamente agli incendi in Brasile del 2019.

La loro reale funzione

Il mezzo nel filmato potrebbe essere un Helitorch, un elicottero equipaggiato con appositi serbatoi contenenti carburante. L’obiettivo è quello di far fuoriuscire il combustibile fiammeggiante per generare piccoli incendi controllati in determinate aree con lo scopo di arginare quello in corso, come abbiamo ampiamente spiegato in un articolo del 2019.

Conclusioni

Da anni circola lo stesso video, associato agli incendi del Brasile e quelli più recenti in Spagna, per sostenere che dei fantomatici “poteri forti” stiano appositamente generando gli incendi boschivi per far credere che siano naturali o che non riguardino il cambiamento climatico. Lo stesso video è stato condiviso di recente anche in Grecia e verificato dai colleghi di Ellinikahoaxes.

