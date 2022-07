Genova, vasto incendio nel bosco raggiunge le case di Pra’: l’intervento dei vigili del fuoco – Il video

Sul posto anche 6 volontari e due elicotteri in arrivo da Genova e da Imperia

Genova brucia: questa notte è scoppiato un incendio sulle alture di Pra’. Le fiamme hanno interessato l’area boschiva che collega il quartiere a Voltri, e sono arrivate fino a due abitazioni di via 2 dicembre 1944, al civico 79. Si tratta degli appartamenti al penultimo piano e al piano terra e le fiamme hanno lambito i balconi. Come ricostruiscono le testate locali, la causa dell’incidente risiederebbe in alcune sterpaglie nel bosco che hanno iniziato ad andare a fuoco, contagiando rapidamente tutta l’area circostante.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tamponato la situazione fino all’arrivo dell’elicottero, giunto sul posto con le prime luci dell’alba. Attualmente, 3 squadre dei pompieri, due da Genova e una da Savona, 6 volontari e due elicotteri in arrivo da Genova e da Imperia sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, complicate dal vento. Nessun abitante del quartiere sembra essere rimasto ferito, per il momento.

