Incendi Los Angeles, i vigili del fuoco non hanno usato borse da donna

Sono borse in tela in dotazione dei vigili del fuoco americani per spegnere piccoli incendi

Circola un video dove viene ripresa la scena, trasmessa in televisione, dei pompieri americani che riempiono d’acqua una borsa per spegnere gli incendi a Los Angeles. Secondo gli utenti, quelle utilizzate sarebbero comuni borsette da donna. La realtà è ben diversa.

Per chi ha fretta

Non sono borse da donna, ma borse in tela in dotazione dei vigili del fuoco americani.

Vengono usate per spegnere piccoli incendi, come quello ripreso nel video.

Analisi

Il video viene accompagnato dalla seguente descrizione:

Los Angeles, 2025 Spendono trilioni di miliardi per armarsi e armare l’Ucraina fino ai denti e seminare guerre in ogni angolo del pianeta, e poi gli incendi a casa loro li spengono con le borse da donna. Geniale !!!

All’interno della clip leggiamo:

Trilioni di miliardi per armi e guerre e poi spengono gli incendi con le borse

Si tratta di equipaggiamento standard

Margaret Stewart , portavoce del Los Angeles Fire Department (LAFD) ha spiegato ai colleghi di USA Today che il video mostra dei vigili del fuoco mentre usano piccole borse di tela, utilizzati per trasportare rapidamente l’acqua nel caso di piccoli incendi, proprio come quello relativo al video:

Si tratta, dunque, di equipaggiamento standard utilizzato dai vigili del fuoco americani per determinate situazioni, risultando veloci ed efficaci. Qui sotto, due vigili mentre caricano due delle borse in dotazione.

Il video completo è presente su Youtube, pubblicato l’8 gennaio 2025:

La falsa notizia è stata smentita anche attraverso il sito del governatore della California Gavin Newsom: «Il LAFD usa sacchi di tela per combattere piccoli incendi perché sono più efficaci per spegnerli rispetto a un lungo tubo flessibile».

Conclusioni

Le borse riprese in video sono in dotazione dei vigili del fuoco americani e vengono usate per spegnere piccoli incendi, come quello mostrato nella stessa clip. Non si tratta affatto di “borse da donna”.

