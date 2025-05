Bayesian, sub di 39 anni muore durante le operazioni di recupero del relitto

L'uomo è deceduto durante un'immersione per il recupero del superyacht. Sei mesi fa il naufragio, in cui avevano perso la vita sette persone

Un sub impegnato nelle operazioni di recupero dell’imbarcazione Bayesian è morto oggi – venerdì 9 maggio – nel corso di un’immersione a largo di Porticello, dove lo scorso 19 agosto durante il tragico naufragio avevano perso la vita altre sette persone, tra cui il magnate Mike Lynch. Non sono ancora note le cause del decesso: secondo quanto riporta Ansa, il subacqueo avrebbe 39 anni. Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo di nazionalità olandese e dipendente della Tmc Marine (la società che gestisce l’operazione) potrebbe essere morto dopo un malore durante l’immersione a 49 metri di profondità, scrive il Corriere della Sera. Riportato in superficie i sanitari a bordo delle due navi impegnate nelle operazioni hanno provato a rianimarlo. Tuttavia, nessuna ipotesi è esclusa: tra queste, anche un «malfunzionamento della bombola di ossigeno».

Le operazioni di recupero: «Ripescaggio del Bayesian entro 10-12 giorni»

Dopo sei mesi di indagini, che ancora non sono riuscite a fare interamente luce sulla dinamica dell’incidente, negli scorsi giorni erano iniziate le operazioni di ripescaggio del veliero, che giace ancora sul fondo del mare poco più a sud di Palermo. Nella mattinata di giovedì 8 maggio, la nave gru “Hebo Lift 10”, da quasi 6mila tonnellate lorde, ha lasciato il porto di Termini Imerese per raggiungere la “Hebo Lift 2” e dare manforte. Già ripescato un tender, piccola imbarcazione “di supporto”, i lavori ora si starebbero concentrando sulla randa, con l’obiettivo di tirarla a galla entro il fine settimana. Il superyacht sarà poi ripescato «entro 10-12 giorni», hanno fatto sapere gli specialisti. Dovrà prima essere spostato in posizione verticale e poi riportato in superficie per essere trasferito in porto.