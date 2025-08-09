Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Vacanze sempre più costose anche in Romagna, la frustrazione di Mirko Casadei: «Due gamberi fritti a 25 euro, qualche domanda te la fai»

09 Agosto 2025 - 08:24 Cecilia Dardana
Figlio d'arte del grande Raoul, Casadei denuncia una situazione su cui grava il peso crescente delle spese familiari. Non solo il conto al ristorante, ma anche i costi del carburante, degli hotel e i pedaggi autostradali

Il turismo in Italia è cambiato, e una delle sue note più amare è proprio il caro prezzi che sembra non avere mai fine. Tra le località più colpite c’è la Riviera romagnola, meta estiva per molti italiani. A confermarlo al Corriere della Sera è anche Mirko Casadei, figlio d’arte del grande Raoul, che non nasconde la frustrazione: «Quando per due gamberi fritti spendi 25 euro — per fortuna non ovunque — qualche domanda te la fai». Sono parole che suonano come un campanello d’allarme per una regione famosa per la vacanza spensierata e alla portata di tutti.

Il turismo nel post-Covid

Il periodo post-Covid ha portato il tutto esaurito. Ma oggi il turismo appare meno entusiasta, quasi dimesso. Casadei lo interpreta come un effetto del peso crescente delle spese familiari: si viaggia meno, si punta su weekend mordi e fuggi, si studiano i conti più di una volta. Anche perché il caro-Romagna non si limita al conto al ristorante: a pesare sul portafogli degli italiani ci sono anche i costi del carburante e degli hotel, i pedaggi autostradali, il traffico. Senza dimenticare l’inquietudine del tempo presente: «La vacanza è spensieratezza. Il contrario di quello che viviamo».

La difficoltà delle strutture ricettive

Anche le strutture ricettive fanno i conti con la crisi. «La piccola pensione da 20-30 camere con la zdaura che fa le tagliatelle non esiste più. Le nuove generazioni fanno fatica a reggere questo modello. Ma poi per aggiornarsi servono grandi investimenti e non tutti hanno la forza di sostenerli». Secondo Casadei, l’identità della Romagna deve tornare a fondarsi su ciò che la rende unica: festa e convivialità. «Siamo ancora identificati come la terra della festa e del divertimento. E da qui dovremmo ripartire. Negli ultimi anni abbiamo avuto un po’ la pancia piena, dimenticando come far fruttare questa cifra». Ha un sogno particolare: «Riaprire le spiagge di notte… un bagno notturno in una spiaggia illuminata. In Romagna devi essere libero di fare le ore piccole».

