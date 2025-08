Per una spolverata di pepe sulla pizza deve pagare di più, lui mette lo scontrino sui social: il conto piccante di una pizzeria di Bari

La foto dello scontrino pubblicata sui social dal cliente che risiede nel capoluogo pugliese. L'ultimo caso che alimenta la polemica sui prezzi di ristoranti e pizzerie sempre più inaccessibili con l'arrivo dei turisti

Dopo il lettino a peso d’oro e gli spaghetti all’assassina a 18 euro, arriva un nuovo caso di scontrino pazzo dall’estate pugliese. Stavolta è successo nel cuore di Bari dove, in una pizzeria del centro, un cliente residente in città si è visto addebitare 50 centesimi in più per una spolverata di pepe sulla pizza. La vicenda è stata raccontata dal Corriere del Mezzogiorno. Una richiesta semplice, che però si è trasformata in un piccolo caso virale: tra le voci dello scontrino, oltre alle due pizze, l’acqua una birra e il coperto, spunta anche un “+Pepe”. Un aggiunta evidentemente del tutto inattesa dal cliente, legata al condimento extra. La foto del conto è finita subito online, alimentando l’ormai consueta ondata di indignazione social contro i rincari ritenuti eccessivi o ingiustificati nei locali delle mete turistiche.

Il caro prezzi delle vacanze pugliesi

Quello di Bari è solo l’ultimo caso di un fenomeno che sembra essere ricorrente nelle destinazioni estive, specialemente nel Sud Italia. Il caro prezzi , soprattutto in Puglia, torna puntuale ogni anno e riguarda ogni aspetto delle vacanze: dai voli per raggiungere le mete, alla spiaggia con lettini e ombrelloni proposti a prezzi sempre maggiori. Coinvolto anche il settore dell’ospitalità, tra alberghi e Bed and Breakfst, e quello della ristorazione, con delle ricadute anche sul caro vita della popolazione residente, come in questo caso. Proprio a Bari, poche settimane fa, aveva fatto discutere la scelta di un locale di proporre la celebre “assassina”, un piatto della tradizione popolare barese a 18 euro, o anche le orecchiette con le cime di rapa a 17 euro. Piatti storicamente poveri, ma che perdono la loro essenza sotto i colpi dei rincari turistici.

Foto di copertina: Nik Owens su Unsplash