Perdono il figlio al ritorno dalle vacanze, i genitori atterranno a Londra: il 15enne senza biglietto finisce a Malpensa

Solo durante il viaggio, il personale di bordo si è accorto che il ragazzino non doveva essere su quell'aereo. L'indagine su come è stato possibile che passasse i controlli all'imbarco

Un ragazzo di 15 anni doveva tornare a casa dopo le vacanze in Spagna assieme ai suoi genitori, ma qualcosa è andato storto all’aeroporto di Minorca. Il 4 agosto, invece di imbarcarsi sul volo TUI diretto a Londra Stansted, il giovane è finito su un aereo EasyJet con destinazione Milano Malpensa. Tutto questo, scrive il Guardian, senza avere il biglietto per quella tratta e, soprattutto, senza i genitori.

L’allarme dei genitori e le indagini

Quando il quindicenne è scomparso dall’aeroporto delle Baleari, i genitori hanno immediatamente allertato le autorità. La polizia spagnola ha controllato le telecamere di sorveglianza e ha scoperto che il ragazzo si era imbarcato sul volo sbagliato. Solo durante il viaggio, il personale di cabina si è accorto della presenza di un passeggero senza biglietto valido.

L’atterraggio a Malpensa e i buchi sui controlli

All’arrivo a Milano Malpensa, le autorità aeroportuali italiane hanno preso in consegna il minore. La madre ha preso il primo volo disponibile per l’Italia e ha potuto così riabbracciare il figlio nella stessa giornata. Resta il nodo principale: come ha fatto un ragazzo di 15 anni a superare tutti i controlli aeroportuali e a salire su un aereo senza il biglietto corretto? Le autorità spagnole hanno aperto un’indagine per chiarire le responsabilità e capire dove sono venuti meno i sistemi di sicurezza.

La versione di EasyJet

Da parte sua, Easyjet ha assicurato di voler indagare «con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano». EasyJet ha aggiunto di essere «in contatto con la famiglia per offrire tutto il nostro supporto» e di collaborare «strettamente con tutti gli aeroporti per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri».