Malpensa, fermato un volo pronto al decollo: arrestato un cittadino francese ricercato per terrorismo

Un 24enne francese, sottoposto all'obbligo di firma in Francia, è stato fermato a Malpensa mentre tentava di volare in Bahrein. L’aereo, già pronto al decollo, è stato bloccato in extremis dalla Polizia

Un cittadino francese di 24 anni, di origine marocchina, è stato fermato nei giorni scorsi all’aeroporto di Malpensa mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Bahrein. L’uomo era ricercato dalle autorità francesi per aver violato l’obbligo di firma dopo una condanna legata ad attività di terrorismo jihadista. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Frontiera, il giovane era già stato detenuto in Francia per motivi legati al terrorismo. Dopo il rilascio, aveva l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità, ma da qualche tempo aveva fatto perdere le sue tracce.

Lo stop all’aereo pronto al decollo

Dopo aver ricevuto la segnalazione dalle autorità transalpine, la Polizia di Stato ha «avviato immediatamente le verifiche tese ad individuare il volo su cui l’uomo si stava imbarcando e a rintracciare il soggetto» si legge in una nota. Una corsa contro il tempo, perché l’aereo su cui era a bordo il 24enne aveva già concluso tutte le operazioni di imbarco ed era in fase di rullaggio verso la pista di decollo. Coordinando le attività con la torre di controllo, l’aereo è stato fatto ritornare verso la piazzola di sosta. A quel punto gli agenti sono saliti a bordo e hanno arrestato il ragazzo. Il 24enne si torva ora nel carcere di Busto Arsizio e dovrebbe essere estradato in Francia.

