Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme

Un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Catania ha costretto oggi alla sospensione temporanea di tutti i voli in partenza e in arrivo. Lo ha comunicato la Sac, la società che gestisce lo scalo, spiegando che la chiusura dello spazio aereo si è resa necessaria per permettere le operazioni dei velivoli antincendio in piena sicurezza. L’area colpita dal rogo non coinvolge direttamente le strutture aeroportuali, ma l’intenso fumo sprigionato e le condizioni di rischio hanno imposto l’interruzione delle attività aeroportuali. La priorità — fa sapere la Sac — è garantire la sicurezza di passeggeri, operatori e infrastrutture. Sul posto sono in azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere l’avanzata delle fiamme, in coordinamento con le autorità locali e la Protezione civile.

Chiuso lo spazio aereo

Al momento non è stato comunicato quando sarà possibile riaprire lo spazio aereo. La situazione è in costante evoluzione e potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni anche nelle prossime ore. La società invita i passeggeri a consultare le compagnie aeree o il sito ufficiale dell’aeroporto per aggiornamenti in tempo reale. Quello di oggi è l’ennesimo episodio legato agli incendi che stanno colpendo varie aree della Sicilia in questi giorni, complice il caldo estremo e il vento che rendono più difficile l’opera di spegnimento.