Incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia: 600 evacuati – Il video

Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. La sindaca: «Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell'Esercito»

Un vasto incendio è divampato oggi, giovedì 10 luglio, in un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), nella storica pineta di Roccamare. Circa 600 persone sono state evacuate dai camping e dai resort circostanti. Tra loro, anche Rosy Bindi, che avrebbe allertato il ministero per un supporto diretto, scrive La Nazione. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore, e le fiamme – precisa l’Ansa – avrebbero provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Sul posto volontari e i vigili del fuoco, presenti anche due elicotteri antincendio in volo. Su disposizione della prefettura i turisti vengono evacuati al palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d’ombra. Usati per trasferirli mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune.

La sindaca: «Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell’Esercito»

«Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell’Esercito – ha spiegato la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – Stiamo allestendo un punto di accoglienza a Casa Mora, con acqua e sali minerali, che ci ha donato Conad», il fuoco «sta prendendo la pineta, siamo tutti sul posto». Nelle vicinanze ci sono anche abitazioni e altre strutture turistiche dietro la spiaggia. Sempre nella provincia di Grosseto, ma in altro versante, c’è stato un altro incendio a Granai di Cinigiano dove le fiamme hanno colpito una vasta porzione di terreno collinare. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre dell’Unione comuni Amiata Sud e del volontariato antincendi boschivi. Le fiamme sono state dichiarate sotto controllo.