Il video dell’errore umano dietro l’esplosione del distributore Gpl di via dei Gordiani a Roma

I filmati delle telecamere mostrano lo strappo della valvola prima della perdita di gas. L'indagine ancora senza iscrizioni

Un errore umano ha portato all’esplosione del distributore di benzina e Gpl Eco Gasauto in via dei Gordiani 34 a Roma. A provarlo sono stati i filmati delle telecamere, che hanno confermato il racconto di uno dei feriti, ovvero l’impiegato del benzinaio. Nei video si vede l’autocisterna che inizia le operazioni di rifornimento. Poi lo strappo della valvola che porta alla perdita di gas. E all’incendio che poi causerà le due esplosioni. La procura ha aperto un fascicolo per disastro e lesioni colpose. Al momento non ha iscritto nessuno sul registro degli indagati.

Il blif da Gpl

Parlando delle cause, i vigili del fuoco hanno spiegato che l’esplosione era stata la conseguenza di un blif da gpl. Ovvero un malfunzionamento dell’impianto del gas. Ma stando alle prime verifiche la valvola si sarebbe strappata comportando la perdita. Nel video delle telecamere del deposito di ferro adiacente, spiega oggi l’edizione romana di Repubblica, si vede Mauro Bagaglini, 57 anni, autista dell’autocisterna, che prova a fare una manovra repentina durante le operazioni di carico dei serbatoi. Poi la corsa verso le manopole di chiusura dell’impianto per fermare la fuoriuscita del gas. La responsabilità è ancora da attribuire. Potrebbe essere stato fatto un errore o dall’autista o dall’impiegato del distributore. Bagaglini è ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio in terapia intensiva. Ha ustioni al volto e al corpo. La prognosi resta riservata.

Il dipendente della Eco Gasauto

Il dipendente del distributore si trova invece al policlinico Gemelli. Nei filmati lo si vede salire sulla sua auto che poi va a fuoco. Ha riportato diverse ustioni. Si chiama Claudio Ercoli e ha 67 anni. Il suo corpo è ustionato al 55%. «Ero nel gabbiotto, al rifornimento stava pensando l’autista», ha detto agli investigatori.