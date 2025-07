La diossina nell’aria dopo l’incendio in via dei Gordiani, il report dell’Arpa dopo le esplosioni al distributore Gpl a Roma

I rilevatori installati dall'agenzia regionale confermano che la deflagrazione di ieri «ha effettivamente generato diossina»

L’esplosione che si è verificata ieri al distributore di Gpl in via dei Gordiani, a Roma, ha «generato diossina». È quanto emerge dal monitoraggio dell’aria di Arpa Lazio, l’agenzia regionale che si occupa della protezione ambientale. In particolare, i rilevatori installati ieri hanno fatto registrare la presenza di diossine-Teq pari a 1 pg/m3. Qualunque concentrazione superiore a 0,3 pg/m3, spiega Arpa Lazio, indica «la presenza di una fonte di emissione localizzata». In altre parole, precisa ancora l’agenzia regionale, significa «che l’incendio ha effettivamente generato diossina».

La colonna di fumo dopo l’esplosione

Nelle ore immediatamente successive all’incendio, Arpa Lazio ha installato un campionatore nei pressi del luogo dell’esplosione «per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, PCB e diossine». Dopo la deflagrazione di ieri si è levata in cielo una densa colonna di fumo, che ha costretto i residenti a proteggersi naso e bocca con le mascherine. Le autorità locali hanno consigliato di tenere le finestre chiuse e non consumare ortaggi coltivati in zona.

Foto copertina: ANSA/Massimo Percossi | L’area di via dei Gordiani, a Roma, dove è avvenuta l’esplosione che ha interessato un distributore di benzina