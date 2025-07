Maxi-incendio a Marsiglia, chiuso l’aeroporto, in fumo 350 ettari di bosco: «Chiudete porte e finestre» – I video

Le fiamme divampate dalla periferia nord-ovest forse da un veicolo in autostrada. Il fumo avvolge tutta la città del Sud della Francia

Vasti incendi stanno minacciando da questa mattina la città di Marsiglia e costretto gli abitanti di alcuni quartieri della città francese a barricarsi in casa. Le fiamme sono divampate all’alba di martedì 8 luglio da Pennes-Mirabeau, una zona periferica a nord-ovest della città. Ora hanno raggiunto anche alcuni quartieri più centrali, dove è stata data disposizione ai cittadini di rimanere in casa con le finestre chiuse. Secondo le prime ricostruzioni il rogo potrebbe essere partito da un’auto in fiamme sull’autostrada A552.

L’incendio di Marsiglia: distrutti 350 ettari di bosco distrutti

Le fiamme, partite stamattina dalla banlieue della seconda città francese, alle Pennes-Mirabeau, hanno aggredito in primis i quartieri di Jas de Rode, Pierrefeu e le Bouroumettes. Nelle ultime ore sono poi arrivate nella seconda città della Francia, dove ai residenti di alcuni quartieri è stata data disposizione di restare dentro casa. In un messaggio di allerta diffuso alle 16 dal prefetto della regione su tutti i cellulari, si legge: «Incendi in foresta a Marsiglia. Lasciate la zona della foresta immediatamente. Chiudetevi in un edificio in muratura. Chiudete finestre e porte». L’incendio ha per ora distrutto 350 ettari di bosco intorno alla città. Nelle immagini diffuse sui social si vedono alcuni quartieri della città avvolti dal fumo.

Chiuso l’aeroporto, problemi anche alla circolazione dei treni

Non solo gli abitanti di diversi quartieri sono stati invitati a non uscire di casa fino a nuovo ordine, ma i disagi causati dall’incendio hanno coinvolto anche i viaggiatori. L’aeroporto di Marseille-Provence, situato nei pressi dell’incendio, è stato temporaneamente chiuso. Sono stati infatti annullati quattro voli e un’altra decina di aerei sono stati fatti atterrare a Nizza, a Nimes, a Lione e a Montpellier. Secondo la tv France 3, all’origine dell’incendio ci sarebbe stata un’auto in fiamme sull’autostrada A552. Il fuoco è arrivato anche vicino ai binari della ferrovia, dove la circolazione è stata interrotta almeno fino alle 20. Intanto, secondo quanto riferito dal quotidiano locale La Provence, una casa di riposo nei quartieri vicino alle fiamme a Pennes-Mirabeau, è in corso di evacuazione.