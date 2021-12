Carpi, violenta esplosione in un garage: un morto e un ferito grave

La vittima aveva 27 anni. A dare origine all’incendio sarebbe stata una scintilla finita in prossimità di una tanica di benzina

Una violenta esplosione nel Modenese ha provocato la morte di un ragazzo di 27 anni e il ferimento grave di un suo amico, del quale non è ancora nota l’età. Stando alle prime ricostruzioni, nel garage di una abitazione di Fossoli di Carpi si è improvvisamente sviluppato un grosso incendio. Il fatto è stato registrato tra le 20 e le 21 di questa sera. Secondo quanto si apprende, sembra che i due stessero lavorando insieme alla riparazione di un’auto quando un’esplosione prima e le fiamme poi hanno inghiottito la stanza e le persone coinvolte. A dare origine all’incendio sarebbe stata una scintilla finita in prossimità di una tanica di benzina. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e un elisoccorso è arrivato sul luogo dopo pochi minuti nel tentativo di salvare i due uomini.

In aggiornamento

