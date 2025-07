Usa, aereo di linea sfiora un caccia britannico sopra Los Angeles: ferite due hostess – I video

È accaduto sei minuti dopo il decollo. L'aereo della Southwestern è stato costretto a«tuffarsi» verso il basso di oltre 100 metri

Un allarme improvviso, poi il tuffo di 150 metri: per la seconda volta in pochi giorni nei cieli sopra gli Stati Uniti un caccia militare e un aereo di linea si sono sfiorati. Evitando per una questione di metri la tragedia. Nella tarda mattinata americana di ieri un volo della Southwest partito da Burbank, nei pressi di Los Angeles, è stato costretto a perdere quota. Per evitare un Hawker Hunter britannico, che in quel momento stava incrociando il suo tragitto. La compagnia aerea ha fatto sapere che due hostess sono rimaste ferite e sono al momento ricoverate.

L’allerta e la caduta da 4.300 metri

È accaduto tutto in un lampo, sei minuti dopo il decollo dall’Hollywood Burbank Airport in direzione Las Vegas. Il volo WA1496 riceve d’un tratto l’allerta: «C’è un altro velivolo nelle vicinanze», gli fanno sapere dal Centro di controllo del traffico aereo di Los Angeles. Nonostante dai radar i due aerei sembrino distare ancora qualche chilometro, la procedura non ammette deroghe: i piloti del Southwest devono perdere quota. Passano da 4.297 metri di altezza a 4.152 metri nello spazio di una manciata di secondi. «È stata una caduta significativa», ha raccontato a Abc News uno dei passeggeri. «Il capitano ci ha spiegato dopo che lo ha fatto per evitare una collisione in volo».

Il precedente in North Dakota pochi giorni fa

Solo pochi giorni fa, il 20 luglio, a Minot nel North Dakota un aereo della compagnia Delta aveva dovuto improvvisare una manovra violenta ad anello per evitare un bombardiere americano B-52. In quella circostanza, però, il quasi incidente era stato provocato da un vuoto tecnologico. L’aeroporto di Minot infatti non è dotato di radar e la torre di controllo guida a vista il traffico aereo.