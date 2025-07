Furto da un milione di euro per Ivan Szydlik: i ladri hanno svaligiato l’appartamento dell’influencer in carcere

Le autorità indagano sull'identità dei criminali. A dare la notizia è stato il legale della vittima

A denunciare il furto è stato il suo avvocato, Giampaolo Marra. I ladri sarebbero entrati nell’appartamento in affitto di Milano di Ivan Szydlik, nome d’arte di Ivan Errichello, in carcere a Como dal giugno 2024. Secondo quanto riportato da Marra, i criminali avrebbero portato via alcuni orologi, un televisore e un computer, per un danno totale di più di un milione di euro. Inoltre, Szydlik ha di recente riferito al suo legale di aver difficoltà a incontrare i propri figli. «Non li vedo da oltre 20 giorni», avrebbe detto all’avvocato.

Il furto a casa dell’influencer

«Il mio cliente si è visto sottrarre dall’appartamento da lui condotto in locazione a Milano beni (orologi, televisore, personal pc, borse, vestiti) di un valore complessivo per circa un milione di euro», ha riferito l’avvocato Marra. Al momento, gli autori del furto sarebbero in corso di identificazione da parte delle forze dell’ordine. Tuttavia, come ha osservato Marra, tali circostanze «anziché abbattere il mio cliente, lo hanno fatto reagire tanto da ritornare a battersi», ha concluso il legale.

Le vicissitudini giudiziarie di Szydlik

«Purtroppo alcune vicissitudini giudiziarie solo in minima parte collegate alla sua attività professionale hanno portato il mio assistito a trovarsi in questo momento ristretto presso il carcere di Como», ha spiegato Marra. Szydlik, secondo la procura milanese, insieme al suo braccio destro Davide Lo Monaco, avrebbe compiuto truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Di recente, è intervenuta una sentenza del tribunale penale di Milano che, pur condannandolo ad una pena modesta per altri reati, lo aveva assolto da diverse imputazioni, disponendo la restituzione di alcuni orologi di pregio.