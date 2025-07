Ladri in casa della vedova di Domenico Modugno, smurata la cassaforte: i legami sospetti con l’assalto alla villa di Valentino

È stato il custode della villa sull'Appia Antica a Roma ad avvertire i carabinieri, quando ormai i ladri erano andati via. Le indagini sui legami con la tentata rapina a casa dello stilista

Hanno portato via la cassaforte i ladri che hanno preso di mira l’abitazione della vedova di Domenico Modugno, in via Appia Antica a Roma. L’attrice e cantante Franca Gandolfi, 93 anni, non era in casa al momento della rapina. I criminali sono entrati nella villa dell’autore di «Volare» oggi pomeriggio, 23 luglio, forzando una finestra al piano terra. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro l’abitazione in cerca di qualcosa da portare via. Finché non hanno trovato la cassaforte, che hanno estratto dal muro e portata via. La cassaforte era piena di oggetti di valore, ma non è ancora chiaro a quanto ammonta il bottino.

L’allarme del custode dopo il furto

L’allarme è stato lanciato da un custode, che si è accorto dell’ingresso di ladri nella villa quando ormai erano spariti. Il custode ha avvertito i carabinieri, che hanno fatto i primi rilievi nell’abitazione. Sotto indagine le immagini delle videosorveglianza, con telecamere all’interno e all’esterno della casa.

Il collegamento con la rapina a casa di Valentino

Appena pochi giorni fa sull’Appia Pignatelli, una guardia giurata aveva sparato un colpo di pistola in aria. Voleva mettere in fuga due uomini incappucciati. Poco prima quei due si sarebbero introdotti nella villa dello stilista Valentino Garavani, proprio nel tentativo di rapinarlo. Lo stilista era in casa. L’ipotesi dei carabinieri è che i due episodi siano collegati.