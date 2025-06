Tentano la rapina, poi aprono il fuoco: muore un carabiniere, mancava un mese alla pensione. È caccia ai due fuggitivi

Carlo Legrottaglie, 60anni, è stato ucciso durante un inseguimento a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Inutili i soccorsi

Una rapina sventata, poi l’inseguimento e la collisione tra le due vetture. Dalla Lancia Ypsilon dei rapinatori scendono due uomini, uno punta la pistola e spara. Uno dei carabinieri a bordo dell’auto di pattuglia viene colpito e scivola sull’asfalto. È morto così, intorno alle 7 di mattina di giovedì 12 giugno, il brigadiere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Inutili i soccorsi chiamati dal carabiniere rimasto illeso. I due uomini, fuggiti a piedi dopo aver aperto il fuoco, hanno fatto perdere le loro tracce. A Legrottaglie, 60 anni, mancava meno di un mese alla pensione.

L’inseguimento e lo scontro a fuoco

È poco prima dell’alba quando i rapinatori tentano il colpo in un distributore di carburante. Carlo Legrottaglie è lì vicino, in servizio al nucleo radiomobile di Francavilla, e interviene immediatamente. I due scappano sulla loro Lancia Ypsilon, vengono inseguiti lungo la strada che collega Francavilla a Grottaglie. La collisione tra le auto blocca la loro fuga non molto lontano dal centro intermodale della città. Scendono, sparano, scappano. Il carabiniere 60enne muore quasi sul colpo. Il collega tenta di allertare il 118, ma quando i soccorsi arrivano è ormai troppo tardi.

Le ricerche dei due rapinatori

Sul posto si è recato il pm di turno, Raffaele Casto. Le forze dell’ordine stanno già pattugliando tutta la contrada Rosea, battendo le campagne nel tentativo di individuare i due rapinatori. Carlo Legrottaglie viveva a Ostuni con la moglie e con due figlie. Il prossimo 1 luglio lo attendeva la pensione.