Roma, il rapper adescato dalla 20enne che gli ruba l’orologio da 150 mila euro con il fidanzato

Enjoyr1 concupito da una giovane e poi rapinato nell'androne di casa

Un orologio Patek Philippe modello Nautilus in oro rosa da 18 carati. Del valore di 150 mila euro. E un produttore di musica hip hop e rap, nome d’arte Enjoyr1, adescato e rapinato. La storia risale al 13 luglio e la racconta oggi l’edizione romana del Corriere della Sera. È accaduta all’interno del condominio di via Leonina a pochi passi dal Colosseo, dove abita il rapper. La 20enne Giovanna Cirillo, insieme ad altri due ragazzi (uno è ancora latitante) manda un messaggio con il suo account acidaxacido su Instagram al produttore chiedendogli della sua etichetta discografica, la R1 Ent.

L’adescamento

I due decidono di conoscersi. Il luogo del primo appuntamento è la casa del produttore 19enne. Il ragazzo mette al polso il Patek Philippe comprato due settimane prima. Lei invece non gli dice di essere fidanzata. Lui le rivvela persino il codice d’ingresso alportone del condominio. Lei lo gira per messaggio al fidanzato. Verso mezzanotte lei si fa accompagnare alla metropolitana in via Cavour. Quando il rapper rientra a casa trova nell’androne due rapinatori con passamontagna e coltello. Che gli rubano l’orologio e scappano. Le telecamere di sicurezza li inchiodano. Poco dopo i tre vengono fermati dalla polizia. Lei dice di aver avuto idea delle intenzioni del 17enne e di avergli inviato il codice solo per farlo stare tranquillo sulla sua uscita serale.

La confessione

«Il mio assistito si è lasciato coinvolgere dalla situazione, è pentito», spiega l’avvocato Marco Casalini, legale del minorenne M.A. Per lei il gip ha disposto il divieto di dimora a Roma.