Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAutoAutobusGiovaniInchiesteIncidenti stradaliLazioRoma

Acilia, scontro tra auto e bus: muore una 27enne

22 Dicembre 2025 - 08:54 Alba Romano
embed
acilia scontro autobus 27enne
acilia scontro autobus 27enne
L'incidente tra Acilia e Dragoncello in via dei Romagnoli

Una ragazza di 27 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli all’altezza con via Andrea da Garessio nella zona tra Acilia e Dragoncello a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il XII gruppo della polizia locale di Monteverde per i rilievi e il personale della polizia locale del gruppo Mare ed Eur in ausilio dei colleghi.

Da una primissima ricostruzione dei vigili del fuoco, un’auto con a bordo due ragazze si è scontrata frontalmente con un autobus dell’Atac; gli stessi vigili hanno estratto le due ragazze dall’auto. Una 27enne è morta mentre una ragazza di 26 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ferito anche l’autista del bus, trasportato in ospedale. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Spacca il naso all’amante e la porta a casa dalla moglie: «Pensavo peggio». Le due donne picchiate e stuprate davanti alla figlioletta

2.

Supera i controlli senza documento e sale senza biglietto su un volo: così il Natale ha rovinato sul più bello la bravata di un giovane inglese

3.

Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi

4.

Scomparso dopo la cena natalizia di squadra, il 16enne Dario Cipullo trovato morto in un canale a Novara: il telefono spento e il vocale confuso

5.

Adescava ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, lui chiama la polizia e viene scoperto. Preso pedofilo a Genova