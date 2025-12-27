Maxi-incidente sotto la neve in Giappone, 20 auto distrutte dal fuoco dopo lo scontro tra tir: 2 morti e 26 feriti – I video

Il pauroso tamponamento a catena sulla Kan-etsu Expressway, non lontano da Tokyo. Sette ore di lavoro per spegnere le fiamme

Uno scontro tra camion. Il pedale del freno che non risponde perché a terra le lastre di ghiaccio fanno continuare le auto nella loro corsa. La neve che cadendo ininterrottamente da ore, rendendo la visibilità quasi impossibile. È in queste condizioni che è accaduto uno degli incidenti stradali più devastanti degli ultimi anni, per il Giappone e non solo: un maxi tamponamento che ha coinvolto oltre 67 veicoli. Il bilancio, al momento, è di 2 morti e 26 feriti, di cui cinque in gravissime condizioni.

Come si è prodotto l’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 26 dicembre lungo l’autostrada Kan-etsu, 100 chilometri a nord-ovest di Tokyo in Giappone. Secondo le prime ricostruzioni, la scintilla sarebbe stato lo scontro tra due mezzi pesanti. Un camion, fermo nella sua corsia durante una tempesta di neve, sarebbe stato urtato violentemente da un altro tir. I due avrebbero bloccato il transito a tutti gli altri veicoli che, nel tentativo di frenare su una superficie completamente ghiacciata, sarebbero finiti contro i due mezzi.

Gli incendi nelle auto in coda: chi sono i morti

A rendere ancora più devastante la dinamica sarebbe stata una serie di incendi scaturiti in coda al maxi tamponamento. Le ultime auto incolonnate, finite contro le vetture che le precedevano, avrebbero infatti preso fuoco. Le fiamme si sarebbero poi propagate tra le macchine intrappolate più avanti, causando l’incenerimento di almeno 20 veicoli in totale. Data l’estensione dell’incidente e le condizioni atmosferiche, i vigili del fuoco giapponesi hanno impiegato 7 ore per spegnere le fiamme. Cinque persone sono ricoverate in gravi condizioni, due sono invece già stati rinvenute decedute. Si tratterebbe di una donna di 77 anni al volante di una utilitaria e di uno degli autisti dei due tir.