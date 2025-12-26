Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Torino, Claudio Pogliano travolto e ucciso da un’auto pirata dopo la messa di Natale: ragazza di 21 anni si costituisce

26 Dicembre 2025 - 15:40 Ygnazia Cigna
La 21enne aveva abbandonato il veicolo, ma all'indomani ha deciso di confessare. Nella macchina erano presenti anche il fratello e un'amica di 18 anni. Tutti e tre sono stati denunciati per omissione di soccorso

Una ragazza di 21 anni di Volpiano, in provincia di Torino, si è presentata spontaneamente ai carabinieri dichiarando di essere la persona alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso un uomo di 75 anni a Leini (Torino) nella notte di Natale, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima si chiamava Claudio Pogliano e stava rientrando dopo aver partecipato alla messa in chiesa del 25 dicembre. La ragazza dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Il tragico incidente stradale è avvenuto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi di Volpiano di Leini. L’anziano è stato trascinato per oltre venti metri ed è morto sul colpo.

In auto presente anche il fratello e un’amica

Subito dopo l’impatto, la 21enne aveva abbandonato il luogo e l’auto, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre, che è stata ritrovata dai carabinieri in una zona periferica di Leini e sequestrata. Dagli accertamenti emerge che a bordo del veicolo c’erano anche il fratello ventenne della conducente e un’amica di 18 anni. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ivrea e cercano di chiarire tutti i dettagli della dinamica dell’incidente e il ruolo dei passeggeri presenti.

