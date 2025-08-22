Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ESTERIInchiesteLibiaNajem Osama AlmasriOmicidiVideo

Almasri, spunta un filmato shock: il generale libico uccide a mani nude un civile in strada a Tripoli – Il video

22 Agosto 2025 - 14:47 Ugo Milano
embed
A darne notizia e attribuire le immagini è Almasdar Media, che ha diffuso il filmato di quanto accaduto. Il miliziano, accusato di tortura dalla Cpi, è al centro delle indagini sui ministri italiani che l'hanno rimpatriato

Un filmato che sta circolando sui social e rilanciato da media libici torna ad accendere i riflettori su Nijeem Osama Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e liberato dall’Italia. Le immagini, girate in pieno giorno nelle strade di Tripoli, mostrano un uomo che colpisce con calci e pugni un passante disarmato, lo scaraventa a terra e continua ad accanirsi fino a lasciarlo immobile in una pozza di sangue. Secondo l’agenzia locale Almasdar Media, che per prima ha pubblicato il video, l’aggressore sarebbe proprio Almasri. La stessa identificazione è stata ripresa da altre testate arabe e dalla ong Rifugiati in Libia, che afferma che la vittima sarebbe morta a seguito delle percosse. «Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all’inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?», denuncia la ong.

L’ira di Bonelli contro Meloni

A rafforzare l’idea che l’uomo ripreso sia proprio lui, oltre ai fotogrammi in cui si distingue il volto, c’è anche una foto diffusa dalla stessa agenzia libica, dove Almasri appare insieme ad altre due persone: uno degli uomini indossa abiti simili a quelli di una persona che nel video appare accanto a quello che sembra Almasri, armato di un arma a ripetizione. Non è stata ancora accertata né la data né il luogo preciso dell’episodio, e mancano conferme indipendenti oltre alle fonti che hanno diffuso il materiale. Sul piano politico nel nostro Paese, le reazioni non si sono fatte attendere. Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, ha attaccato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Guarda chi hai liberato! Ecco la tua idea di legalità: scarcerare e rimandare in patria con un volo di Stato assassini e stupratori. Oggi quell’uomo continua a mietere vittime e la responsabilità politica e morale è tutta del tuo governo, che ha tradito le vittime e lo Stato di diritto, macchiando di vergogna l’Italia davanti al mondo». Il riferimento del deputato Bonelli è all’inchiesta del tribunale dei ministri che vede indagati – è stata mandata la richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento – il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, assieme a Carlo Nordio e Alfredo Mantovano (ma non Meloni, la cui posizione è stata archiviata) con l’accusa di aver rimpatriato proprio Almasri, inizialmente fermato dalla polizia, nonostante il mandato di arresto della Cpi.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Al seguito di Putin c’è una persona che raccoglie le sue feci: perché lo zar non va mai in bagno da solo

2.

Putin-Zelensky, ora Trump si sfila dal bilaterale: «Se lo organizzino da soli»

3.

Trump ammette: «Credevo fosse più facile». La telefonata (a vuoto) con Orban per l’Ucraina nell’Ue. Lavrov: «Inutile discutere senza la Russia»

4.

Soccorsi decuplicati e scalatori improvvisati, come l’overtourism colpisce anche l’Everest: «Sta diventando turismo alpinistico di lusso»

5.

Sabotaggio al gasdotto Nord Stream, arrestato a Rimini un ucraino. Chi è «Serhii K.», le accuse e perché era in Italia

leggi anche
nordio piantedosi mantovano
POLITICA

Caso Almasri, il governo: «Tutelato lo Stato da un pericolo grave e imminente». E il procuratore Lo Voi sbotta sui tempi dell’indagine

Di Giammarco Pio Isoldi
almasri-governo-giorgia-meloni-carlo-nordio
POLITICA

Caso Almasri, il Tribunale chiede il processo per Nordio e Piantedosi e archivia Meloni. L’ira della premier: «Assurdo, giudichino anche me»

Di Ugo Milano
giorgia meloni almasri alice paese meraviglie
ATTUALITÀ

La furia di Meloni sul caso Almasri: «Non sono Alice nel Paese delle Meraviglie»

Di Alessandro D’Amato
ESTERI

Arrestato in Germania un 29enne che ha torturato, sequestrato e ucciso migranti (tra cui un bambino)

Di Stefania Carboni