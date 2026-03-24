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Referendum giustizia, Schlein: Batteremo Meloni alle prossime politiche – Il video

24 Marzo 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Batteremo alle prossime elezioni politiche, è chiaro però che questo voto con un'affluenza così alta, come dicevo prima, è un messaggio politico di cui il Governo deve sicuramente tenerne conto e ricominciare ad ascoltare quali sono le vere priorità del Paese", così Elly Schlein leader del Partito Democratico alla conferenza stampa al Nazareno per la vittoria del No al referendum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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