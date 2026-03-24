Delmastro si è dimesso, la svolta dopo la bufera sui rapporti col clan Senese

Le dimissioni dopo il caso delle quote, poi cedute, nel ristorante con la figlia di Mauro Caroccia: «Ma non ho fatto niente di scorretto»

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, si è dimesso. La notizia arriva all’indomani della bocciatura della riforma della giustizia promossa dal governo Meloni, respinta con il 53,7% dei voti. Alla base della riflessione ci sarebbe il caso che lo coinvolge, legato alla sua partecipazione in una srl che gestisce un ristorante intestato a Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni per intestazione fittizia di beni nell’ambito di attività riconducibili al clan del boss Michele Senese, e attualmente detenuto nel carcere di Viterbo. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia – conferma Delmastro -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio», ha conclsuo.

L’accelerazione anche in vista del question time di Nordio domani

Delmastro non risulta al momento indagato. Lo sono invece Miriam Caroccia, amministratrice unica della società in cui il politico aveva detenuto, prima di cederle, il 25% delle quote, e suo padre. Secondo fonti governative, la riflessione sulle possibili dimissioni sarebbe maturata dopo giorni in cui Fratelli d’Italia aveva respinto le richieste avanzate dalle opposizioni. Intanto domani, mercoledì 25 marzo, il ministro Nordio risponderà a un question time proprio sul caso Delmastro, mentre l’inchiesta della procura di Torino registra un’accelerazione.

Nordio: «Sono certo che chiarirà la sua posizione»

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo a Sky Tg24, in mattinata si era schierato ancora dalla sua parte: «Sono certo che il sottosegretario riuscirà a chiarire. Conoscendolo tutto posso pensare di lui, magari qualche eccesso nella comunicazione, ma non che abbia contiguità, simpatie o conoscenze mafiose». Mentre la premier Giorgia Meloni, intervenuta allo speciale del Tg La7 sul referendum pochi giorni fa, aveva difeso il sottosegretario definendolo «leggero», ha ammesso, «ma da qui a parlare di connivenza con la criminalità ce ne passa». Sulla tempistica dell’emersione del caso, Meloni ha lasciato intendere un possibile calcolo politico: «Gli italiani valuteranno se c’è stata una manina che dice “tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo”». Aveva poi assicurato che parlerà con Delmastro e che, se la questione dovesse rivelarsi più ampia, «la giustizia farà il suo corso».