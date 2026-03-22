«Andrea Delmastro convocato dalla commissione Antimafia», traballa il posto del sottosegretario: cosa rischia dopo il referendum

All'interno del governo, ci sarebbe l'intenzione di riconsiderare la posizione dell'esponente FdI nell'esecutivo, secondo il Corriere della Sera. La difesa della premier Giorgia Meloni e la pressione sulle dimissioni dalle opposizioni

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia, ma solo dopo il voto per il referendum sulla Giustizia. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui la presidente della Commissione, Chiara Colosimo, avrebbe già accolto in via ufficiosa le richieste dei partiti di minoranza sul caso dell’esponente di governo di FdI e della sua partecipazione in una società con la figlia di un imprenditore legato alla camorra. L’ufficio di presidenza fisserà il calendario delle audizioni martedì o mercoledì prossimi. Gli atti dell’inchiesta sul clan camorristico dei Senese sarebbero già nelle mani della Commissione. Sin da quando il Fatto quotidiano ha fatto emergere la vicenda nei giorni scorsi, le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del sottosegretario. Il destino di Delmastro al governo dovrebbe essere ridiscusso all’interno del governo, secondo il Corriere, dopo il referendum. Al di là dell’esito del voto.

Delmastro e la società con la figlia del ristoratore camorrista

Al centro del caso c’è la srl «Le 5 Forchette», fondata davanti a un notaio di Biella e con sede operativa in via Tuscolana a Roma, dove gestisce un ristorante. Nella compagine societaria figuravano, oltre a Delmastro, altri dirigenti di Fratelli d’Italia piemontese e Miriam Caroccia, figlia di Mauro, attualmente detenuto a Viterbo dove sta scontando una condanna definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni nell’interesse del clan di Michele Senese, detto ‘O pazzo. La Dda di Roma ha già aperto un fascicolo che ipotizza la stessa fattidispecie di reato in capo al padre e alla figlia.

Delmastro: «Mi sono tolto dalla società non appena ho saputo»

Il sottosegretario aveva provato a difendersi a margine delle celebrazioni per i 209 anni del Corpo di Polizia penitenziaria a Napoli. «Si tratta di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che poi si scopre essere figlia di; nel momento in cui si scopre, immediatamente, per rigore etico e morale che mi contraddistingue, mi sono tolto dalla società», ha dichiarato. E ha rivendicato il proprio curriculum antimafia: «Il mio livello 2 di scorta certamente non nasce per altri motivi se non per la battaglia contro la mafia che stiamo facendo». Le foto emerse nel corso degli ultimi giorni e gli sviluppi, di cui ha raccontato anche Open, smentirebbero però la ricostruzione del sottosegretario. Della vicenda, riporta il Corriere della Sera, nella maggioranza che sostiene il governo Meloni ci sarebbe stata conoscenza già da un anno.

Meloni su Delmastro e la «manina»

La premier Giorgia Meloni, intervenuta allo speciale del Tg La7 sul referendum, ha difeso il sottosegretario: Delmastro è stato «leggero», ha ammesso, «ma da qui a parlare di connivenza con la criminalità ce ne passa». Sulla tempistica dell’emersione del caso, Meloni ha lasciato intendere un possibile calcolo politico: «Gli italiani valuteranno se c’è stata una manina che dice “tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo”». Ha poi assicurato che parlerà con Delmastro e che, se la questione dovesse rivelarsi più ampia, «la giustizia farà il suo corso».