Il video di Mauro Caroccia che parla di Bisteccheria d’Italia

Nel filmato si vede Caroccia che risponde «Lascia stare, va', è meglio» quando l'interlocutore gli chiede del nome del ristorante

Il filmato in cui Mauro Caroccia parla di Bisteccheria d’Italia, di cui si parla oggi sui giornali, è stato pubblicato dal Corriere della Sera. Nel filmato si vede Caroccia che risponde «Lascia stare, va’, è meglio» quando l’interlocutore gli chiede del nome del ristorante. Il video risale al settembre 2025, quando Caroccia aveva già ricevuto in appello la condanna a 4 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa.