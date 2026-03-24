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Il video di Mauro Caroccia che parla di Bisteccheria d’Italia

24 Marzo 2026 - 09:35 Alba Romano
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video bisteccheria d'italia mauro caroccia andrea delmastro
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Nel filmato si vede Caroccia che risponde «Lascia stare, va', è meglio» quando l'interlocutore gli chiede del nome del ristorante

Il filmato in cui Mauro Caroccia parla di Bisteccheria d’Italia, di cui si parla oggi sui giornali, è stato pubblicato dal Corriere della Sera. Nel filmato si vede Caroccia che risponde «Lascia stare, va’, è meglio» quando l’interlocutore gli chiede del nome del ristorante. Il video risale al settembre 2025, quando Caroccia aveva già ricevuto in appello la condanna a 4 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa.

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