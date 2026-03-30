Daniela Santanchè ha un po’ di soldi in più: venduto il 26% della società di famiglia a una impresa romana di cui è azionista la modella albanese Haberi

Incassati 450 mila euro che saranno utili per salvare la casa di abitazione data in garanzia al tribunale di Milano per evitare il fallimento Visibilia. Daniela resta azionista al 7%: la società è guidata dal fratello minore, anche lui in politica con FdI

Daniele Santanchè ha nuovamente un po’ di liquidità in tasca che potrebbe aiutarla a salvare la casa dove abita che era stata data in garanzia al tribunale di Milano nel piano di ristrutturazione per evitare il fallimento della galassia di società Visibilia. Per farlo l’ex ministra del Turismo ha venduto il 26 per cento della società della sua famiglia di origine (i Garnero) incassando 450 mila euro.

Santanché e La Russa con in mezzo il fratello di lei Massimo Garnero

Venduta una quota della società guidata dal fratello minore, anche lui in politica con FdI

L’operazione è stata conclusa nell’autunno avanzato scorso nello studio del notaio Giovanni Giuliani di Roma. Oggetto del contratto di cessione è stato appunto il 26% del capitale della Servi gest srl di Cuneo, che esercita l’attività di corriere postale privato, ed è presieduta dal fratello minore della Santanché, Massimo Garnero, che come lei è stato contagiato dalla passione politica ed è capogruppo di Fratelli di Italia al comune di Cuneo. L’ultimo fatturato disponibile della società risale al 2024 ed era di 144.629 euro. L’esercizio era in perdita netta di 65.588 euro. Numeri che non giustificherebbero una valutazione così alta della quota di minoranza venduta dalla ex ministra (che resta ancora azionista della società di famiglia con il 7%), che dipende infatti dal patrimonio e dall’immobile posseduto che dopo la rivalutazione operata con le leggi Covid è stato stimato con un valore di 3,5 milioni di euro.

Ad acquistare una società romana di cui è azionista la modella e stilista Emiliana Haberi

Ad aiutare con questa operazione la Santanché è stata una società romana specializzata in servizi digitali per l’edilizia, la Digital building srl guidata da Corrado Menato che ne è anche il principale azionista. È stata quella società ad effettuare il bonifico da 450 mila euro alla Santanché in data 29 ottobre 2025. Nella digital building c’è anche come azionista di minoranza la modella e stilista di origine albanese Emiliana Haberi, assai nota nella vita mondana della capitale. La Haberi, direttrice creativa insieme alla madre di un’azienda nota soprattutto per gli abiti per matrimoni di lusso, è amica da anni di Santo Versace e ha una tela fitta di consolidati rapporti nel mondo dello spettacolo e della televisione.