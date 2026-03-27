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Santanchè riparte dal Tala Beach, la spiaggia di lusso che imita il Twiga

27 Marzo 2026 - 07:39 Alba Romano
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daniela santanché
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Via dai palazzi romani, l'ex ministra torna in Versilia dove a fine maggio vedrà la luce il primo dei suoi due nuovi business

L’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè riparte dal turismo. E il giorno dopo aver “obbedito” a Giorgia Meloni che le aveva chiesto di dimettersi, inizia la sua nuova vita imprenditoriale in Versilia. Due nuovi locali apriranno a fine maggio, in tempo per la stagione estiva. Il primo si chiama Tala Beach e sarà una spiaggia di lusso con bar, club sandwich, dj e cocktail, valet parking, massaggi sotto la tenda e piscine. «Non chiamatelo Twiga bis, ma l’idea è quella», scrive il Corriere, che riporta la notizia. Il Tala Beach sarà grande che occuperà gli spazi che finora erano di due stabilimenti balneari storici, il «Genzianella» e il «Felice».

Lo scherzo del destino

Per uno strano scherzo del destino, il “bagno Felice” si lega al referendum sulla giustizia appena perso dal fronte del Sì del quale faceva parte anche l’ex ministra. La concessione dello stabilimento balnerare di Pietrasanta era della famiglia di Marco Mallegni, il cui figlio Massimo è stato per tre volte sindaco di Pietrasanta e senatore berlusconiano, passato attraverso una complessa vicenda giudiziaria durata oltre un decennio, che poi lo ha visto assolto.

Lo scetticismo dei residenti

Il nuovo stabilimento di Santaché che sorgerà a Pietrasanta cancella di fatto un pezzo di tradizione locale. Il che – pare – non piaccia poi così tanto ai residenti, che già da giorni scuotono la testa passando davanti al cartello “Tala, coming soon”. Sul territorio pesa anche l’incertezza legata alla direttiva Bolkestein perché tra un anno le concessioni balneari potrebbero finire all’asta, rimettendo in discussione equilibri economici consolidati da anni.

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Il ruolo del compagno Dimitri

Il primo giorno dell’ex ministra in Versilia è trascorso in versione familiare: una cena a base di pesce e bollicine con il figlio e il compagno Dimitri Kunz d’Asburgo, che l’accompagnerà in questa nuova fase della vita imprenditoriale. È stato lui a parlare con i giornalisti raccontando i dettagli del progetto: «Ci aspettano tanti progetti da realizzare insieme» ha detto.

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