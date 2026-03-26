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A Giorgia Meloni l’interim del Turismo, la firma di Mattarella. Dalla premier il messaggio per Daniela Santanchè

26 Marzo 2026 - 20:10 Giovanni Ruggiero
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Daniela Santanchè e Giorgia Meloni
Daniela Santanchè e Giorgia Meloni
Dal Quirinale arriva la firma al decreto, che nomina affida alla premier l'incarico lasciato ieri da Daniela Santanchè

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con cui accetta le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo e affida l’interim del dicastero alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo rende noto il Quirinale. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, Meloni aveva in precedenza contattato telefonicamente Mattarella per proporre formalmente il passaggio di consegne. Santanchè aveva rassegnato le sue dimissioni ieri sera, 25 marzo, dopo 22 ore dall’invito della stessa premier a lasciare l’incarico dopo la sconfitta al referendum, come avevano già fatto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro e il capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi.

Meloni ringrazia Santanchè: «Grande dedizione al rilancio del turismo italiano»

Nel comunicato con cui Palazzo Chigi ha ufficializzato il cambio, la premier ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico alla senatrice uscente, riconoscendole «grande dedizione» e un contributo concreto alla ripresa del settore in questi anni di governo. Il ministero non resterà a lungo senza una guida politica definita, spiega la nota: «Il Governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia».

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