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«Si dimette Santa Santa Santanchè»: Fiorello trasforma le dimissioni dell’ex ministra in una hit di Bad Bunny – Il video

28 Marzo 2026 - 20:37 Alba Romano
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Il filmato, generato con IA, è stato pubblicato sulle pagine social del programma Rai "La Pennicanza"

Le strade sono quelle di Porto Rico, la voce è molto simile a quella di Bad Bunny. Ma la protagonista della canzone, generata con l’intelligenza artificiale, non ha niente a che vedere con l’America Latina. Anzi, si tratta dell’ormai ex ministra Daniela Santanchè, spinta a dimettersi dopo la sconfitta del governo al referendum sulla giustizia. «A malincuore si dimette Santa-Santa-Santanchè», canta nel ritornello il finto Bad Bunny.

La trovata è del solito duo Fiorello-Biggio, che propone la canzone generata con IA sui profili social del loro programma “La Pennicanza” e scrive «Pronti a ballare la nuova hit del momento?». Il ritmo, in effetti, è incalzante. E ricorda proprio le canzoni più celebri del cantante portoricano Bad Bunny, anche se il testo affronta un tema completamente diverso. «Lei non voleva farlo, dare le dimissioni. “Accetta un consiglio”, ha detto la Meloni. E lei ci saluta con la fedina pulita», canta il finto Bad Bunny. E chissà se l’ex ministra, sbarcata da poche ore sui social, ha apprezzato la canzone.

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