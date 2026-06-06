La denuncia dell’Ama: «Rubata la lapide di Gigi Proietti». La famiglia: «Macché, l’abbiamo fatta spostare noi». Ecco cos’è successo

Il cortocircuito attorno alla rimozione della lapide della tomba dell'attore al cimitero del Verano di Roma

La lapide della tomba di Gigi Proietti che si trova al Cimitero Monumentale del Verano, a Roma, è stata danneggiata e rubata da ignoti. Lo ha denunciato l’Ama, facendo sapere di aver prontamente informato le autorità competenti e fornito alle forze dell’ordine le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Ma l’allarme era del tutto infondato. Meno di un’ora dopo la denuncia dell’Ama, sabato sera, è stata la stessa famiglia di Proietti a far rientrare il caso. La lapide della tomba di Proietti è stata prelevata dall’agenzia funebre su incarico della famiglia stessa, allo scopo di inserirvi il nome della moglie dell’attore, Sagitta Alter, scomparsa lo scorso 21 aprile. Nessun furto dunque, ma una normalissima procedura, essendo la moglie dell’artista sepolta nello stesso luogo. A posteriori, quasi un ultimo sketch del grande attore romano, spentosi il 2 novembre del 2020 nel giorno in cui compiva 80 anni.

In copertina: Gigi Proietti in uja scena del suo ultimo film, “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone (Ansa/Ufficio Stampa Lucky Red)