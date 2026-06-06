Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole MinettiUcraina
ATTUALITÀCinemaFurtiGigi ProiettiInchiesteLazioRoma

La denuncia dell’Ama: «Rubata la lapide di Gigi Proietti». La famiglia: «Macché, l’abbiamo fatta spostare noi». Ecco cos’è successo

06 Giugno 2026 - 22:50 Alba Romano
Gigi Proietti
Gigi Proietti
Il cortocircuito attorno alla rimozione della lapide della tomba dell'attore al cimitero del Verano di Roma
Google Preferred Site

La lapide della tomba di Gigi Proietti che si trova al Cimitero Monumentale del Verano, a Roma, è stata danneggiata e rubata da ignoti. Lo ha denunciato l’Ama, facendo sapere di aver prontamente informato le autorità competenti e fornito alle forze dell’ordine le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Ma l’allarme era del tutto infondato. Meno di un’ora dopo la denuncia dell’Ama, sabato sera, è stata la stessa famiglia di Proietti a far rientrare il caso. La lapide della tomba di Proietti è stata prelevata dall’agenzia funebre su incarico della famiglia stessa, allo scopo di inserirvi il nome della moglie dell’attore, Sagitta Alter, scomparsa lo scorso 21 aprile. Nessun furto dunque, ma una normalissima procedura, essendo la moglie dell’artista sepolta nello stesso luogo. A posteriori, quasi un ultimo sketch del grande attore romano, spentosi il 2 novembre del 2020 nel giorno in cui compiva 80 anni.

In copertina: Gigi Proietti in uja scena del suo ultimo film, “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone (Ansa/Ufficio Stampa Lucky Red)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Le monete da due euro false fatte a Prato e finite in tutta Europa

2.

Nicole Minetti, Marco Travaglio annuncia «conferme sui festini» e una querela alla procura

3.

Beatrice morta a Bordighera, le accuse ai nonni: «Zitti su lividi e richieste d’aiuto delle bimbe»

4.

Si allarga lo scontro Infante-Bruzzone: spuntano i dossier di Sottile e Giletti. La criminologa: «Attacchi gravi, partita la prima querela»

5.

Marco Poggi a Quarto Grado: «Hanno giocato sulla morte e la vita di Chiara». I sospetti su di lui e le critiche ai pm: «Certe piste potevano smorzarle» – Il video

leggi anche
ATTUALITÀ

Elio Germano sbarca sui social per promuovere il suo «No» al referendum

Di Gabriele Fazio
ATTUALITÀ

Dopo sei mesi non c’è ancora posto a Roma per seppellire Gigi Proietti: le ceneri dell’attore devono aspettare in Umbria

Di Redazione
ATTUALITÀ

Lutto cittadino a Roma per i funerali di Gigi Proietti, morto nel giorno del suo 80esimo compleanno

Di Redazione