Paura per Gigi Proietti, ricoverato in terapia intensiva per problemi al cuore: è grave

La causa del ricovero in terapia intensiva di Gigi Proietti non sarebbe il Coronavirus ma gravi problemi cardiaci. È così che alla vigilia di un traguardo importante per l’amato attore italiano che proprio il 2 novembre compie 80 anni, arriva la notizia di una degenza in gravi condizioni. Secondo quanto sostiene il Messaggero, Proietti sarebbe stato ricoverato nella nota clinica romana Villa Margherita già 15 giorni fa. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo ma oggi la notizia si è diffusa a seguito di un ulteriore peggioramento dell’artista.

I problemi di cuore per Proietti non sono un ostacolo nuovo da dover superare. Già nel 2010 era stato ricoverato in gran segreto in terapia intensiva, come adesso. Alla tachicardia che lo aveva allarmato era seguìto il ricovero immediato, da cui però l’artista era riuscito presto a riprendersi, tornando poco dopo tempo sul palco a recitare.

In un momento di forte emergenza sanitaria, gli annunci di celebrità in gravi condizioni di salute hanno riempito i notiziari. Il ricovero di Gigi Proietti ha fatto subito pensare all’ennesimo caso di contagio da Covid-19, ma per ora l’unica informazione certa sulle cause del suo stato si riferisce ai problemi di cuore già noti all’attore.

