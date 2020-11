L’avvocato, la moglie sorda, il nome della moglie, er cavaliere nero: quattro barzellette di Gigi Proietti – Il video

Gigi Proietti, uno dei più celebri attori italiani di cinema, teatro e televisione, ci ha lasciato all’età di 80 anni. Oltre che per le sue interpretazioni, era molto amato dal pubblico anche per il suo vastissimo repertorio di barzellette. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo provato a raccontarne una. In questo video ce ne sono quattro: l’avvocato, la moglie sorda, il nome della moglie e l’immancabile cavaliere nero. Un piccolo omaggio per ricordare un grande performer.

Video: Il Socio Aci / Facebook

