I personaggi eterni di Gigi Proietti: da Mandrake al Maresciallo Rocca, fino a Shakespeare – Le immagini

Gigi Proietti nei panni di Edmnd Kean dell’Otello di Shakespeare Gigi Proietti nei panni di Edmun Kean dell’Otello di Shakespeare

Gigi Proietti nel personaggio di Mandrake nel film Febbre da Cavallo – 1976 Gigi Proietti nel personaggio di Mandrake nel film Febbre da Cavallo – 1976 Gigi Proietti nei panni del Maresciallo Rocca nell’omonima fiction Rai del 1996 Gigi Proietti nei panni del Maresciallo Rocca nell’omonima fiction Rai del 1996 Gigi Proietti è il Conte Armando Duval ne “La Signora delle Camelie” Gigi Proietti è il Conte Armando Duval ne “La Signora delle Camelie” CGigi Proietti insieme a Carmelo bene ne ”La cena delle beffe” del 1974 Gigi Proietti insieme a Carmelo bene ne ”La cena delle beffe” del 1974 Gigi Proietti è Mangiafuoco nel “Pinocchio” di Matteo Garrone – 2019 Gigi Proietti è Mangiafuoco nel “Pinocchio” di Matteo Garrone – 2019

Regista, cantante, doppiatore. Ancora di più attore di teatro, cinema e televisione. Maestro per decine di giovani artisti talentuosi. La scuola di Gigi Proietti, scomparso oggi 2 novembre nel giorno del suo compleanno, passa attraverso i suoi personaggi. Dal Mandrake di Febbre da Cavallo del 1976 al teatro impegnato di Shakespeare, dalle macchiette romane di Ettore Petrolini al palcoscenico condiviso con un altro dei mostri sacri del teatro, Carmelo Bene.

Poliedrico a tal punto da riuscire con il Maresciallo Rocca a regalare alla fiction televisiva la stessa credibilità e qualità artistica del Cyrano recitato a teatro in un ormai lontano 1986. Studio, disciplina, onestà artistica e intellettuale mai rinnegata, hanno reso i personaggi di Proietti icone di ispirazione per gli uomini e le donne dell’arte teatrale italiana. “A me gli occhi please” uno dei più bei miracoli artistici compiuti dal grande attore: portare il teatro colto in tv, con la leggera ironia di chi sapeva ogni volta farsi comprendere e amare anche dal grande pubblico.

